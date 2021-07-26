Физикам удалось зафиксировать новый вид светового излучения

Новосибирск, 26 июля. Неизвестный ранее вид излучения света удалось зафиксировать коллективу исследователей из Германии и России. Стало известно, при какой ситуации он появляется.

Принципиально новый типа светового излучения обнаружили ученые из Университетов Регенсбурга и Марбурга и Российской Академии Наук в Новосибирске. Такой свет возникает, когда электроны, находящиеся в топологических изоляторах, неожиданно начинают двигаться в другом направлении.

Чтобы ускорить электроны в колеблющемся несущем поле света, физики использовали новый класс материалов для топологических изоляторов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Врач Андрей Тяжельников ранее рассказал о вреде солнечного излучения. Особенно ультрафиолет опасен для людей со светлым цветом глаз.