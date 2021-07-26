Коронавирус вновь «давит» на котировки нефти

Москва, 26 июля. Инвесторы переживают, что спрос на черное золото снизится из-за распространения COVID-19.

Случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией учащаются в мире, из-за чего глобальные котировки нефти уменьшаются, так как инвесторы опасаются за уровень спроса на энергоноситель. Об этом пишет «Прайм».

Фьючерсы на нефть марки Brent на октябрь снизились в ходе торговой сессии на 0,15%, составив 73,33 доллара за баррель. «Бочка» топлива с поставкой на сентябрь подешевела на 0,03%, до 74,08 доллара. Сырье марки WTI также продемонстрировало падение на 0,53%. Фьючерс барреля нефти на сентябрь достиг в цене 71,69 доллара.

Заболеваемость COVID-19 повышается на территории азиатских стран. Эксперты отмечают, что в случае радикального ухудшения обстановки, многие государства могут начать снова вводить рестриктивные меры.

Роль действий стран-участниц ОПЕК+ в формировании цен на нефть изучили аналитики ФБА «Экономика сегодня». Они объяснили, чем обусловливается текущее положение черного золота.