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Ревматолог Загребнева назвала основные симптомы псориатического артрита
Общество
Ревматолог Загребнева назвала основные симптомы псориатического артрита
pixabay.com  /  nastya_gepp

Москва, 26 июля. Псориатический артрит относится к хроническим воспалительным заболеваниям. Главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева перечислила основные симптомы недуга.

В первую очередь специалист рекомендовала обратить внимание на состояние ногтей. При появлении грибка на ногтевой пластине следует насторожиться, поскольку это уже может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Кроме того, для заболевания характерно воспаление суставов.

«Боль в спине при псориазе имеет воспалительный ритм, чаще всего появляется в возрасте до 40 лет. Преимущественно беспокоит пациента в покое», — рассказала специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Люди с псориатическим артритом также нередко страдают от утренней скованности. Еще одним признаком развития заболевания может быть так называемая пяточная шпора — воспаление подошвенного апоневроза, когда пациенту сложно наступить на пятку.

Доктор Мясников ранее назвал неочевидные симптомы приближающегося инфаркта. Так, по его словам, приступ может сопровождаться болью в челюсти, шейном отделе, плече, а также спутанностью речи и изжогой.

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симптомы ревматолог псориатический артрит
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