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Возможности уникальной российской подлодки-шпиона вызвали панику в США
Армия
Возможности уникальной российской подлодки-шпиона вызвали панику в США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 26 июля. Россия обладает уникальной подлодкой-шпионом, которая является серьезной угрозой для сил НАТО и США, полагают обозреватели американского издания The National Interest (NI).

Ни одна другая российская субмарина не была столь обсуждаема, как АС-31, известная под необычным названием «Лошарик». На самом деле возможности этого судна действительно могут вызвать панику, передает «ПолитРоссия».

Она является единственной в своем роде и имеет уникальную конструкцию. АС-31 предназначена для выполнения глубоководных миссий на океанском дне. Субмарина состоит из титановых сфер, которые соединены в цилиндрический корпус.

«Подлодка «Лошарик» способна сидеть на морском дне благодаря нескольким выдвижным полозьям», – отметили в NI.

АС-31 была создана для специфических операций, а именно для подключения к подводным телекоммуникационным кабелям, которые используются для ретрансляции интернет-трафика и других данных.

Возможности «Лошарика» действительно впечатляют, так что не следует недооценивать эту подлодку-шпиона, резюмировали американские аналитики.

Ранее в NI рассказали, чем может впечатлить российский крейсер «Адмирал Нахимов». По мнению авторов, это судно сметет флот НАТО одним залпом.

Также издание RT сообщило об эффектных стрельбах ВМФ РФ в Тихом океане. Специалисты Тихоокеанского флота РФ отработали ракетные и артиллерийские выстрелы для отражения атаки условного противника.

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сша подлодки АС-31
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