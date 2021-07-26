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Пара из Тверской области попросила в подарок на свадьбу корм для животных
Общество
Пара из Тверской области попросила в подарок на свадьбу корм для животных
pixabay.com

Вышний Волочек, 26 июля. Жених и невеста из Тверской области попросили гостей дарить им на свадьбу корм для бездомных животных вместо недолговечных цветов.

Молодые люди сыграли свадьбу 23 июля в Вышнем Волочке. Новый этап в отношениях возлюбленных начался с благотворительной акции. Жених и невеста предложили друзьям и родственникам заменить букеты цветов на корм для бездомных животных. Подарки передали зоозащитникам.

Все 55 гостей поддержали инициативу. Невеста рассказала, что идея о таких подарках появилась во время подачи заявления в загс. Она отметила, что с детства ухаживала за бездомными кошками и собаками, а также ранеными птицами. Сейчас у молодоженов живут семь своих питомцев.

Заперт на продажу животных в зоомагазинах ранее предложили ввести в России. Инициатива поступила от главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

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