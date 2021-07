Компания из Франции поддержит развитие сети подвесного транспорта в Дубае

Дубай, 26 июля. Французская компания MND присоединилась к гонке по развитию высокоскоростного подвесного транспорта в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). К настоящему моменту подписано первичное рабочее соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая (УДТ).

.@rta_dubai and French mobility specialist MND sign MoU to explore developing new innovative urban ropeway as part of RTA's efforts to achieve #Dubai’s vision to have 25% of all trips to be self-driving by 2030. pic.twitter.com/NyjeUx0BpS