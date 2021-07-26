Компания из Франции поддержит развитие сети подвесного транспорта в Дубае

Дубай, 26 июля. Французская компания MND присоединилась к гонке по развитию высокоскоростного подвесного транспорта в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). К настоящему моменту подписано первичное рабочее соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая (УДТ).

.@rta_dubai and French mobility specialist MND sign MoU to explore developing new innovative urban ropeway as part of RTA's efforts to achieve #Dubai’s vision to have 25% of all trips to be self-driving by 2030. pic.twitter.com/NyjeUx0BpS — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 26, 2021

Предлагаемый проект представляет собой систему канатных маршрутов подобно тем, что уже действуют в Альпах. По сверхпрочным нитям будут передвигаться автоматизированные пассажирские кабинки со скоростью до 45 километров в час.

«Мы считаем, что технология Cabline, разрабатываемая в нашем центре проектирования канатных дорог во Французских Альпах, может способствовать созданию новых возможностей городского транспорта», — заявил Ксавье Галло-Лавалле, исполнительный директор MND.

Таким образом, MND встала в один ряд с китайской Zhong Tang Sky Railway Group и белорусской uSky Transport of Belarus, у которых уже есть собственные экспериментальные монорельсовые системы в научно-исследовательском инновационном парке Шарджи.

These futuristic pods could help cities solve their traffic problems Belarus-based uSky Transport is testing a set of suspended pods to offset traffic congestion in Sharjah, UAE.



https://t.co/Wc6Nxts6WR — of today (@_oftoday_) July 12, 2021

В настоящий момент УДТ занимается поиском решения задачи по автоматизации общественного транспорта Дубая до 25% к 2030 году. В рамках достижения данного показателя власти эмирата предоставляют благоприятные условия для экспериментальных проектов с расчетом на их последующее внедрение в общую транспортную систему.

«Для достижения этой цели требуется развитие передовых инновационных транспортных систем и совершенствование транспортной сети в Дубае, чтобы стимулировать граждан и туристов пользоваться общественным транспортом», — сказал Абдул Юнес, исполнительный директор УДТ.

ОАЭ являются одним из ближневосточных флагманов в области внедрения современных технологий и в возведении мегапроектов. Чуть более чем за десять лет арабская страна соорудила несколько элитных искусственных островов, построила одну из самых высоких в мире башен и заканчивает возведение первых в мире спаренных небоскребов.