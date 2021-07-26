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Компания из Франции поддержит развитие сети подвесного транспорта в Дубае
Весь мир
Компания из Франции поддержит развитие сети подвесного транспорта в Дубае
pixabay.com  /  enjoytheworld

Дубай, 26 июля. Французская компания MND присоединилась к гонке по развитию высокоскоростного подвесного транспорта в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). К настоящему моменту подписано первичное рабочее соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая (УДТ).

Предлагаемый проект представляет собой систему канатных маршрутов подобно тем, что уже действуют в Альпах. По сверхпрочным нитям будут передвигаться автоматизированные пассажирские кабинки со скоростью до 45 километров в час.

«Мы считаем, что технология Cabline, разрабатываемая в нашем центре проектирования канатных дорог во Французских Альпах, может способствовать созданию новых возможностей городского транспорта», — заявил Ксавье Галло-Лавалле, исполнительный директор MND.

Таким образом, MND встала в один ряд с китайской Zhong Tang Sky Railway Group и белорусской uSky Transport of Belarus, у которых уже есть собственные экспериментальные монорельсовые системы в научно-исследовательском инновационном парке Шарджи.

В настоящий момент УДТ занимается поиском решения задачи по автоматизации общественного транспорта Дубая до 25% к 2030 году. В рамках достижения данного показателя власти эмирата предоставляют благоприятные условия для экспериментальных проектов с расчетом на их последующее внедрение в общую транспортную систему.

«Для достижения этой цели требуется развитие передовых инновационных транспортных систем и совершенствование транспортной сети в Дубае, чтобы стимулировать граждан и туристов пользоваться общественным транспортом», — сказал Абдул Юнес, исполнительный директор УДТ.

ОАЭ являются одним из ближневосточных флагманов в области внедрения современных технологий и в возведении мегапроектов. Чуть более чем за десять лет арабская страна соорудила несколько элитных искусственных островов, построила одну из самых высоких в мире башен и заканчивает возведение первых в мире спаренных небоскребов.

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Все новости / Весь мир / Компания из Франции поддержит развитие сети подвесного транспорта в Дубае
оаэ дубай монорельс канатная дорога
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