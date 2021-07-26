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Саша Кабаева ответила на слухи о романе с Тимати и высказалась о «Холостяке»
Шоу-бизнес
Саша Кабаева ответила на слухи о романе с Тимати и высказалась о «Холостяке»
instagram.com  /  @sashakabaeva_official

Москва, 26 июля. Блогер Саша Кабаева объяснила, почему не стала участницей телепроекта «Холостяк», и рассказала, какие отношения связывали ее со звездой реалити-шоу, рэпером Тимати.

Саше Кабаевой не раз приписывали роман с рэп-звездой Тимати: музыкант неоднократно доверял ей постановки своих фотосессий и помог ей начать карьеру барбера. Модель ответила на эти домыслы и призналась, что ее знакомство с артистом началось с провального кастинга на должность менеджера, но обернулось не только сотрудничеством, но и дружбой. Несмотря на это, Кабаева опровергла возможность романа с Тимати.

«Я никогда не рассматривала Тимати как мужчину, но как человек он очень крутой! Он идеальный босс и невероятно круто относится ко всей команде», — объяснила Кабаева в интервью изданию «СтарХит».

Радость от успехов в карьере звезды регулярно омрачали неудачи в личной жизни. Блогер пыталась сохранить семью с мужем, кикбоксером Александром Липовым, и даже дождалась его, когда спортсмен оказался в тюрьме. Спустя время Кабаева поняла, что находится в абьюзивных отношениях, и подала на развод.

Именно тогда на телеканале ТНТ готовился запуск проекта «Холостяк», главной звездой которого стал Тимати. Кабаева призналась, что ей предлагали принять участие в романтическом шоу, но та неизменно отказывалась — в том числе из-за рэпера.

Кажется, популярный проект так и не смог наладить личную жизнь Тимати. Музыканта все реже замечают в компании победительницы Кати Сафаровой. Лишь в начале отношений артист пытался добиться ее расположения не только с помощью внимания, но и дорогих подарков. Недавно журналисты оценили стоимость аксессуаров, с помощью которых рэпер надеялся порадовать избранницу, передает сайт 360tv.ru.

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тимати холостяк кабаева
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