Замужество вместо школы: марокканские родители запрещают дочерям получать образование

Рабат, 26 июля. Судья из марокканской провинции Тарудант позвонил родителям 24 учащихся и устно предупредил о неблагоприятных последствиях при запрете дочерям посещать школу.

Местные власти согласовали вопрос с прокуратурой и дали взрослым 48 часов на ответ. Кроме того, против родителей, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом королевства, возбудят дела, если они проигнорируют обращение судьи.

К таким методам воздействия пришлось прибегнуть после того, как девочек перестали видеть на уроках. Родственники решили, что замужество в раннем возрасте приоритетнее среднего образования.

Власти сочли подобные аргументы неубедительными и неприемлемыми, поскольку ученицы показывали хорошие результаты на начальном и подготовительном уровнях, что предвещало блестящее академическое будущее. Несовершеннолетние хотели получить образование.

Ученицы родом из 13 деревень, которые расположены в труднопроходимых горных районах. Поэтому их переведут в реабилитационную среднюю школу-интернат «Ковчег» в городе Ирхерм. Так девочки избегут трудностей в перемещении и сэкономят время и деньги.

Родители запрещают дочерям учиться по «культурным причинам». Ранние браки — ключевая цель. В данном случае не нужно оканчивать школу и трудоустраиваться.