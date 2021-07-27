Онищенко отреагировал на разрешение Минздрава тестировать Biocad новую вакцину

Российский Минздрав выдал разрешение компании Biocad на проведение клинических исследований собственной вакцины против коронавируса. Врач-эпидемиолог, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал эту новость.

По мнению российского политика, появление новой вакцины как минимум можно считать показателем возможностей российских разработчиков в научном плане. Кроме того, собеседник ФАН убежден, что воспринимать эту новость нужно в первую очередь спокойно.

«Россияне сейчас очень вычурно реагируют. Тему вакцин, как говорится, мы очень перегрели с точки зрения ее конкурентных и неконкурентных соображений. У нас сегодня люди реагируют на самые неожиданные вещи, о которых, казалось бы, совсем недавно вообще не думали. Пусть вакцина будет, да и все. Я здесь не вижу никакой опасности», — говорит Геннадий Онищенко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Разрешение Минздрава, выданное Петербургской компании Biocad, на проведение испытаний вакцины нисколько не удивило опытного врача-эпидемиолога. Его заботит немного другой вопрос.

«А вот на счет того, где ее еще производить, налаживать производство — это вопрос», — заключил эксперт.

Ранее ученые из Великобритании в ходе исследования установили, что COVID-19 необратимо снижает уровень интеллекта. В свою очередь Геннадий Онищенко отметил, что и без новых сведений от английских ученых достаточно аргументов в пользу своевременной вакцинации от коронавирусной инфекции, бушующей в стране и в мире.