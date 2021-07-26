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Владимир Путин наградил журналистов НТВ за заслуги в развитии СМИ
Политика
Владимир Путин наградил журналистов НТВ за заслуги в развитии СМИ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 июля. Президент России Владимир Путин наградил сотрудников НТВ за заслуги в развитии СМИ. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

Российский лидер вручил некоторым членам команды НТВ награды. Журналистка Татьяна Миткова, первый замгендиректора телеканала Тамара Гаврилова, корреспондент Сергей Холошевский и руководитель службы выпуска программной дирекции Борис Яшин получили почетные грамоты от президента РФ.

Телеведущие Лилия Гильдеева, Лера Кудрявцева, Кирилл Поздняков, а также журналисты Вадим Глускер, Елизавета Листовая и некоторые другие сотрудники НТВ удостоились благодарности главы государства.

Владимир Путин ранее наградил бывшего ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, сообщает НСН. Специалист получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Президент также поздравил сборную России с золотыми наградами на Олимпиаде в Токио. Путин пожелал победителям силы духа и удачи.

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