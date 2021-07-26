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Минэнерго РФ в ближайшие дни может принять решение о запрете экспорта бензина

  /   Обновлено: 26 июля 2021 20:22
Экономика
Минэнерго РФ в ближайшие дни может принять решение о запрете экспорта бензина
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Москва, 26 июля. Продажа российского бензина за границу может быть запрещена, необходимая нормативная документация уже подготовлена. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Решение о запрете будет приниматься на базе динамики биржевых корректировок цены автомобильного топлива и насыщения рынка объемами, отметил чиновник.

«Если не будет улучшения, то мы в ближайшие дни это решение примем», — указал Сорокин в беседе с журналистами.

По итогам июня 2021 года стоимость бензина возросла на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Об этом гласят данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

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