Максим Виторган показал фото дочери от первого брака в день ее рождения

Москва, 26 июля. Дочь актера Максима Виторгана Полина готовится отпраздновать день рождения 26 июля. Артист поделился фото, где показал внешность именинницы, и обратился к ней поздравлением.

Старшей дочери Максима Виторгана Полине исполнилось 25 лет. Артист решил поделиться радостной новостью с фанатами и опубликовал портретное фото именинницы, на котором заметно сходство девушки с матерью, актрисой Викторией Веберг. В комментарии к кадру Виторган обратился к дочери с теплым поздравлением.

«Моя взрослая дочь! Будь счастлива! На остальное не трать время. Никто не должен тебе, но и ты никому не должна. Если вдруг чем могу — я рядом», — пообещал артист.

Вскоре к поздравлению присоединилась актриса Любовь Толкалина. Звезда отметила, что Полина Виторган выглядит как «чудесный, чистый цветочек», и пожелала ей как можно дольше оставаться юной, передает сайт Teleprogramma.pro. Именинница ответила на поздравления в комментариях к посту: она лаконично выразила эмоции с помощью эмодзи в виде сердца.

Помимо старшей дочери, Виторган старается уделять внимание воспитанию сына Платона от телеведущей Ксении Собчак. Недавно артист поделился забавными кадрами, где продемонстрировал, как занимается спортивным развитием младшего ребенка. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».