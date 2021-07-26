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Более десяти эфиопских самолетов экстренно приземлились в аэропорту Хартума
Весь мир
Более десяти эфиопских самолетов экстренно приземлились в аэропорту Хартума
pixabay.com  / 

Хартум, 26 июля. 12 эфиопских самолетов вынужденно приземлились в международном аэропорту Хартума в течение шести часов в ночь с 25 на 26 июля, сообщило официальное информационное агентство страны (SUNA).

 

 

Воздушные суда авиакомпании Ethiopian Airlines следовали из нескольких городов Европы и Азии в Аддис-Абебу. По данным СМИ, аварийная посадка произошла по причине нелетных погодных условий и ухудшения видимости до 800 метров в небе над эфиопской столицей.

«Руководство аэропорта Хартума, действуя с высоким профессионализмом и в полной координации со всеми соответствующими властями, приняло самолеты компании Ethiopian Airlines и предоставляло им все необходимые технические и логистические услуги вплоть до улучшения погодных условий в аэропорту Аддис-Абебы и возобновления их безопасного полета. Данный инцидент никак не повлиял на работу аэропорта и расписание рейсов», — сообщил глава Управления гражданской авиации Судана Ибрагим Адлан.

Чиновник добавил, что два эфиопских борта следовали в Саудовскую Аравию и Джибути.

«Аэропорт Хартума функционирует как резервный для авиаслужб Аддис-Абебы при подобных обстоятельствах. Данные правила действуют в соответствии с международными соглашениями. Однако Судан никогда раньше не принимал 12 эфиопских самолетов в течение 6 часов», — отметил Адлан.

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