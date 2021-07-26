Более десяти эфиопских самолетов экстренно приземлились в аэропорту Хартума

Хартум, 26 июля. 12 эфиопских самолетов вынужденно приземлились в международном аэропорту Хартума в течение шести часов в ночь с 25 на 26 июля, сообщило официальное информационное агентство страны (SUNA).

12 طائرة اثيوبية تهبط اضطراريا في مطار الخرطوم لسوء الاحوال الجوية وتدني مدى الرؤية في مطار اديس ابابا https://t.co/lUYUM3nnwC#سونا #السودان pic.twitter.com/BHgfFOsuvJ — SUDAN News Agency (SUNA) ???????? (@SUNA_AGENCY) July 26, 2021

Воздушные суда авиакомпании Ethiopian Airlines следовали из нескольких городов Европы и Азии в Аддис-Абебу. По данным СМИ, аварийная посадка произошла по причине нелетных погодных условий и ухудшения видимости до 800 метров в небе над эфиопской столицей.

«Руководство аэропорта Хартума, действуя с высоким профессионализмом и в полной координации со всеми соответствующими властями, приняло самолеты компании Ethiopian Airlines и предоставляло им все необходимые технические и логистические услуги вплоть до улучшения погодных условий в аэропорту Аддис-Абебы и возобновления их безопасного полета. Данный инцидент никак не повлиял на работу аэропорта и расписание рейсов», — сообщил глава Управления гражданской авиации Судана Ибрагим Адлан.

Чиновник добавил, что два эфиопских борта следовали в Саудовскую Аравию и Джибути.