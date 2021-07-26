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Пекин объяснил Вашингтону историческую неизбежность возрождения Китая
Политика
Пекин объяснил Вашингтону историческую неизбежность возрождения Китая
pixabay.com  /  miapowterr

Пекин, 26 июля. Пекин будет продолжать следовать курсу мирного развития и придерживаться взаимовыгодной стратегии открытости, заявил глава МИД КНР Ван И.

Дипломат выступил с заявлением на встрече с первым замгоссекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман. Глава китайского МИД указал Вашингтону на историческую неизбежность возрождения Поднебесной и его просчеты.

«Новое правительство США в целом продолжает ошибочную политику предыдущей администрации в отношении Китая, усиливая сдерживание и давление на Китай, мы решительно выступаем против этого», — подчеркнул Ван И.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о намерениях страны помешать Пекину занять доминирующее место в мире, передает «Национальная служба новостей». Также Вашингтон ввел санкции против семи должностных лиц Китая.

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Ван И сша китай
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