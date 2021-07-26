Арбенину прозвали «мутантом» за повторное заражение коронавирусом

Москва, 26 июля. Известная российская рок-исполнительница Диана Арбенина рассказала о том, как ей удалось дважды переболеть коронавирусом нового типа, за что друзья называют ее «мутантом».

Впервые исполнительница заболела коронавирусом в начале прошлого года, однако тогда она еще не знала диагноза. По словам Арбениной, у нее не было классических симптомов, но при этом были очень сильные головные боли. Ситуация прояснилась только после анализов крови — врачи обнаружили у нее антитела.

Спустя почти полтора года звезда вновь почувствовала недомогание и обратилась к медикам. Выяснилось, что она снова подхватила коронавирус.

«Говорят, что я болела во второй раз. Надо мной мои ребята смеются, мол, мутант или киборг. А у меня все нормально. Но вот последствия... Уже многие отмечали, что вирус начинает тебя долбать во все уязвимые точки. В моем случае это связки», — рассказала артистка в интервью WomanHit.