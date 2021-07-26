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Арбенину прозвали «мутантом» за повторное заражение коронавирусом

  /   Обновлено: 26 июля 2021 20:18
Общество
Арбенину прозвали «мутантом» за повторное заражение коронавирусом
Фото предоставлено организаторами мероприятия  /  пресс-служба

Москва, 26 июля. Известная российская рок-исполнительница Диана Арбенина рассказала о том, как ей удалось дважды переболеть коронавирусом нового типа, за что друзья называют ее «мутантом».

Впервые исполнительница заболела коронавирусом в начале прошлого года, однако тогда она еще не знала диагноза. По словам Арбениной, у нее не было классических симптомов, но при этом были очень сильные головные боли. Ситуация прояснилась только после анализов крови — врачи обнаружили у нее антитела.

Спустя почти полтора года звезда вновь почувствовала недомогание и обратилась к медикам. Выяснилось, что она снова подхватила коронавирус.

«Говорят, что я болела во второй раз. Надо мной мои ребята смеются, мол, мутант или киборг. А у меня все нормально. Но вот последствия... Уже многие отмечали, что вирус начинает тебя долбать во все уязвимые точки. В моем случае это связки», — рассказала артистка в интервью WomanHit.

После повторного коронавируса у Арбениной появилась быстрая утомляемость и стали садиться связки. Несмотря на состояние, будто она отыграла 30 концертов подряд, звезда старается держаться.

Ранее стало известно о нарушениях противоэпидемических норм во время выступления рок-певицы на теплоходе в Москве. Организаторов выступления могут оштрафовать на 1 миллион рублей, сообщает сайт 360tv.ru.

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здоровье арбенина коронавирус
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