Арбенину прозвали «мутантом» за повторное заражение коронавирусом

Москва, 26 июля. Известная российская рок-исполнительница Диана Арбенина рассказала о том, как ей удалось дважды переболеть коронавирусом нового типа, за что друзья называют ее «мутантом».
Впервые исполнительница заболела коронавирусом в начале прошлого года, однако тогда она еще не знала диагноза. По словам Арбениной, у нее не было классических симптомов, но при этом были очень сильные головные боли. Ситуация прояснилась только после анализов крови — врачи обнаружили у нее антитела.
Спустя почти полтора года звезда вновь почувствовала недомогание и обратилась к медикам. Выяснилось, что она снова подхватила коронавирус.
«Говорят, что я болела во второй раз. Надо мной мои ребята смеются, мол, мутант или киборг. А у меня все нормально. Но вот последствия... Уже многие отмечали, что вирус начинает тебя долбать во все уязвимые точки. В моем случае это связки», — рассказала артистка в интервью WomanHit.
После повторного коронавируса у Арбениной появилась быстрая утомляемость и стали садиться связки. Несмотря на состояние, будто она отыграла 30 концертов подряд, звезда старается держаться.
Ранее стало известно о нарушениях противоэпидемических норм во время выступления рок-певицы на теплоходе в Москве. Организаторов выступления могут оштрафовать на 1 миллион рублей, сообщает сайт 360tv.ru.