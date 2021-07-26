Заключенный в Башкирии убил сокамерника и спрятал его тело в свинарнике

Уфа, 26 июля. Мужчина, осужденный за изнасилование и два убийства, убил своего соседа по камере и спрятал его тело в свинарнике колонии в Башкирии. В его отношении возбудили уголовное дело.

По данным регионального СК, сотрудники УФСИН России обнаружили пропажу 32-летнего заключенного. По данному факту специалистами были проведены следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

В результате выяснения причины исчезновения осужденного оперативники нашли его убийцу. По предварительным данным, сокамерники вместе работали на свиноферме. Во время трудового процесса между ними возник конфликт. Мужчина 29 лет набросился на своего соседа и деревянным бруском ударил его по голове.

Тело погибшего он закопал под землей в свинарнике. Злоумышленник сознался в своем преступлении и показал местонахождение трупа.