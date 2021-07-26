«Подключен к аппарату»: на Украине рассказали о состоянии Кравчука в реанимации

Киев, 26 июля. Постоянный представитель в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук практически месяц находится в больнице.

Дипломат попал в реанимацию в конце июня, после операции на сердце. Украинские СМИ сообщили о состоянии первого президента со ссылкой на близкие к нему источники.

«Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — подчеркнули в окружении Кравчука.

Первый президент Украины перенес операцию на сердце 29 июня. По сообщениям родственников, она прошла успешно. В пресс-службе Кравчука пока никак не комментируют самочувствие политика, передает «Национальная служба новостей».

Ранее представитель в контактной группе не смог посетить заседание в Верховной раде из-за состояния здоровья. Тогда пресс-секретарь сообщил о предписаниях врача, которые не позволили дипломату присутствовать в парламенте.