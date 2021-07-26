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Профессор Зуев назвал возможные причины вспышки чумы в США
Общество
Профессор Зуев назвал возможные причины вспышки чумы в США
Федеральное агентство новостей  / 

Во внешне благополучных США далеко не всегда и не везде соблюдаются элементарные правила гигиены. Кроме того, там нет противоэпидемиологической системы, которую Россия унаследовала от СССР. Так почетный вице-президент РАЕН, профессор Виктор Зуев объяснил в интервью ФАН вспышку чумы в американском штате Колорадо.

Накануне американские СМИ сообщили, что в Колорадо от чумы скончалась десятилетняя девочка. После этого Департамент здравоохранения штата выявил опасное заболевание в шести округах: там обнаружены инфицированные животные и блохи.

Доктор медицинских наук был ошарашен новостью о появлении средневековой болезни в «благополучной» Америке.

«Я потрясен этим сообщением. Это событие трудно комментировать. Мы очень мало знаем подробностей и обстоятельств. Возможно, американские эпидемиологи смогут позже дать более подробный отчет», — заявил Виктор Зуев.

Профессор напомнил, что во времена СССР в республиках Средней Азии дремали природные очаги двух тяжелых болезней — чумы и оспы.

«В нашей стране была создана сеть противочумных станций, эта опасная болезнь занимала в отечественной эпидемиологии особое место. Мы имели не только противочумную вакцину, наши врачи были всегда готовы к экстренным мерам, чтобы не позволить распространиться этому заболеванию. Четкость и скорость работы данной системы можно сравнить с действиями армии», — заметил профессор.

Профессор Зуев назвал возможные причины вспышки чумы в США
wikipedia.org  / Bryan Ledgard - / CC BY-SA 2.0

Ученый сообщил, что американцам предстоит провести исследование и принять срочные меры. По его словам, единой системы, которая, к счастью, досталась России в наследство от СССР и позволяет экстренно реагировать на угрозу эпидемий, в США нет: медицина там по большей части коммерческая.

«Более тяжелую ситуацию для США придумать трудно — к ковиду они получили чуму. Не хватает разве что случайного ядерного взрыва. С чумой не шутят! Ее разносят люди, животные и насекомые, уберечься от этого летом сложно», — подчеркнул собеседник ФАН.

Профессор пояснил, что сегодня смертельных заболеваний в мире стало больше. Развитие технологий и повышение уровня жизни сделали дальние путешествия вполне доступными для огромного числа людей.

«За прогресс и наслаждения приходится платить. Иногда — стремительным распространением инфекции. Турист, слетавший в китайский Тайбэй, аргентинский Буэнос-Айрес или африканский Дакар, может привезти болезнь, которая для местных не страшна, но на другом конце Земли вызовет эпидемию», — отметил эксперт.

Виктор Зуев напомнил, что Колорадо находится сравнительно недалеко от южной границы США: от Мексики его отделяет лишь штат Нью-Мексико. Он допустил, что чуму к американцам могли занести беженцы, которые прибывают из стран третьего мира и нелегально проникают в США.

Профессор Зуев назвал возможные причины вспышки чумы в США
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«Обратим внимание и на то, что в казалось бы благополучных Соединенных Штатах не так уж и хорошо обстоят дела с гигиеной. Блохи не живут там, где чисто. У американцев, к примеру, не принято снимать уличную одежду и разуваться, когда они приходят домой. На одежде или обуви легко принести в жилье тех самых инфицированных блох», — высказал версию инфекционист.

Он подчеркнул, что сегодня правительству США предстоит приложить максимум усилий, чтобы в непростой обстановке локализовать чуму и избежать многочисленных жертв этого средневекового заболевания.

Ранее ФАН рассказал, почему в России могут закрыть птичьи рынки.

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