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Женщине в салоне красоты обманом нарастили лошадиные волосы вместо человеческих
Общество
Женщине в салоне красоты обманом нарастили лошадиные волосы вместо человеческих
pixabay.com  /  Engin Akyurt

Лондон, 26 июля. Мастер в одном из британских салонов красоты обманул посетительницу и нарастил ей лошадиные волосы вместо человеческих.

Жительница Эшфорда Лейси Прайс (Lacy Price) рассказала в видео, опубликованном на своей странице в TikTok, что нарастила искусственные пряди после рождения четырех детей. Свои волосы у нее стали сильно выпадать. Женщина заплатила за процедуру 425 фунтов стерлингов в местном салоне. Мастер ее уверял, что работает исключительно с человеческими волосами.

При этом через два дня у британки начала сильно чесаться голова. Свои волосы превратились в сухие, и расчесывать их стало невозможно.

«Я отправила восемь электронных писем на почту салона красоты и не получила ни одного ответа. Это определенно не человеческие волосы. Я уверена, что они конские, потому что они совершенно не расчесываются», — посетовала Прайс.

Она направилась в салон, чтобы вернуть свои деньги. Однако мастер заявил, что не собирается этого делать.Эта история может отговорить соотечественниц от похода в этот «ужасный» салон красоты, объяснила Прайс.

Россиянам ранее дали рекомендации по выбору лучших шампуней для окрашенных волос. Они нейтрализуют щелочную среду и защищают от ультрафиолетовых лучей.

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