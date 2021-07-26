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Жертвами ДТП с двумя иномарками в Магаданской области стали два человека

  /   Обновлено: 26 июля 2021 20:12
Происшествия
Жертвами ДТП с двумя иномарками в Магаданской области стали два человека
pxhere.com

Магадан, 26 июля. Серьезное ДТП с участием двух машин случилось на трассе в Хасынском районе. В результате два человека скончались на месте происшествия, еще двое получили травмы.

Приехавшие на место сотрудники полиции установили, что на дороге столкнулись Nissan Teana и Honda Jazz. В результате 34-летний водитель и несовершеннолетний пассажир первого автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу. Погибли водитель и пассажир из той же иномарки.

Ранее три человека погибли при столкновении иномарок под Иркутском. Все произошло минувшей ночью на автодороге Иркутск — Оса — Усть-Уда.

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дтп смерть магаданская область
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