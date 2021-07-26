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Совещание в мэрии Новороссийска закончилось дракой двух чиновниц
Политика
Совещание в мэрии Новороссийска закончилось дракой двух чиновниц
wikipedia.org  /  ssr / Общественное достояние

Новороссийск, 26 июля. В Новороссийске две чиновницы устроили потасовку, запись с камер видеонаблюдения вскоре оказалась в Сети.

Паблики в соцсетях распространяют видео, на котором одна женщина хватает за горло другую и толкает. Инцидент произошел 9 июля во время совещания вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексенко в мэрии Новороссийска, где обсуждалась проблема обманутых дольщиков и долгостроев.

По данным журналистов, участницами драки оказались руководитель МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» Людмила Обламская и начальник отдела по организационной работе администрации Новороссийска Лилиана Фонарева.

«Проводится служебное расследование, выясняются обстоятельства», — прокомментировали ситуацию в администрации.

Власти города имена причастных к драке называть не стали. В полиции сообщили, что по данному факту «зарегистрирован материал», но кто из чиновниц написал заявление, не уточнили.

Ранее сообщалось, что на выставке современного искусства в Архангельске произошла массовая драка. Местные жители не оценили идею мероприятия и высказали свое отношение к происходящему радикально, избив художников.

На прошлой неделе советник президента Молдавии Сергей Тофилат и бывший замглавы МВД Геннадий Косован подрались в прямом эфире. Косован облил своего противника водой, после этого Тофилат повалил экс-замминистра на пол, из-за чего он потерял сознание, сообщает НСН.

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драка соцсети новороссийск
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