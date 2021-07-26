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«Армия ЦАР обезоружена»: общественники направили в ООН требование об отмене санкций
Весь мир
«Армия ЦАР обезоружена»: общественники направили в ООН требование об отмене санкций
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 26 июля. Лидер общественного движения «Общее сознание» Ален Патрик Де Кома назвал оружейное эмбарго ООН в отношении ЦАР устаревшим и призвал Совет Безопасности к пересмотру решения о включении санкций.

Активисты обнародовали текст письма, направленного в международную организацию. Де Кома озвучил доказательства нецелесообразности продления запрета на ввоз военных грузов в страну в преддверии заседания Совбеза по данному вопросу:

«В ЦАР с 2016 года у власти находится демократически избранный Президент Фостен-Арканж Туадера, легитимность которого не ставится под сомнение международным сообществом. В стране осуществляется последовательная политика установления законности и правопорядка».

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«Армия ЦАР обезоружена»: общественники направили в ООН требование об отмене санкций
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Эрик Нгаба

Также Де Кома напомнил, что эмбарго не помешало конгломерату группировок «Коалиция патриотов за перемены» получать оружие контрабандой и на черном рынке.

«Национальная армия при поддержке союзников сталкивается с хорошо вооруженными бандитами, которых снабжают тяжелым вооружением из Чада, Судана и Камеруна. Бандиты применяют, например, минометы, подпадающие под эмбарго Совета Безопасности. Армия ЦАР перед ними безоружна», — говорится в письме.

Резюмируя приведенные доводы, общественное движение требует снять ограничения на ввоз оружия в республику:

«В связи с этим, от имени народа ЦАР и 60 общественных организаций, присоединившихся к платформе «Общее сознание», мы просим Вас не продлевать это несправедливое эмбарго и дать нам возможность самим решать, как защищать Родину».

Власти ЦАР готовятся к заседанию Совбеза, которое запланировано на 29 июля, и поднимают дружественные связи. Президент республики Фостен-Арканж Туадера заручился поддержкой лидера Анголы Жоау Лоуренсу, который ранее выступал против оружейного эмбарго. Также с позицией главы ЦАР солидарны Россия и Китай.

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