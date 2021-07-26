Бывшей жене Мамаева пришлось разместить детей на балконе и отдать собак

Москва, 26 июля. Бывшая жена скандально известного футболиста Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram попросила подписчиков задать ей вопросы о личной жизни. Большинство спросило про личную жизнь и детей после развода со звездой футбола, пишет Woman Journal.

В сториз девушка поделилась роликом, где подробно рассказывает о ситуации в ее доме. В квартире у Аланы нет шкафов, вещи висят на тонких металлических рейлах, а дети Алекс и Алиса спят на утепленном балконе.

Очевидно, что такие условия не слишком комфортны для детей, ведь у них нет своих личных комнат и мест, где они могут порисовать, да и спать им не особо комфортно — балкон соединяется с общей кухней и небольшой гостиной.

Подписчики обратили внимание, что в сториз нет собак Аланы — Тоси и Боси.

Один из поклонников звезды спросил, почему девушка отказалась от собак.

«В 48 метрах с двумя детьми, Кабачком (третья собака в семье) и птицей. Еще, конечно, двух собак не хватает», — резко ответила бывшая жена Мамаева.

Алана и Павел Мамаевы оформили развод в апреле. Модель не выдержала многочисленных измен гулящего супруга и приняла решение развестись.

Также недавно экс-супруга футболиста высказалась в жесткой форме о ведущей и актрисе Анастасии Макеевой, которая продолжает выяснять с Аланой отношения на публике. Не секрет, что скандальная ведущая недавно подала в суд на ребенка.

Алана Мамаева осудила актрису за неподобающее поведение, а подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.