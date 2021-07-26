Бесплатные электро-«ГАЗели» начали курсировать по Нижнему Новгороду

Нижний Новгород, 26 июля. В год 800-летия областной столицы по городским улицам начали курсировать электробусы. Проехать на новом транспорте совершенно бесплатно может каждый желающий.

По информации нижегородского правительства, область вошла в число пилотных регионов по развитию электротранспорта. «ГАЗели» с электрическими двигателями доставляют пассажиров от станции метро «Парк культуры» до аэропорта «Стригино».

Всего на маршруте работают три электробуса типа «ГАЗель е-NN». Новый общественный транспорт ходит с интервалом в 25 минут до 21:00.

Ранее ФАН писал о запуске ретро-трамваев в Нижнем Новгороде. Всего со временем планируется пустить по разным маршрутам 11 транспортных средств.