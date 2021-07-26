Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 21:07
21:05
Общество
ФАН выяснил подробности потасовки между школьницей и завхозом в Севастополе
21:03
Политика
МИД Китая потребовал от США снять ограничения в отношении официальных лиц
21:02
Общество
Бывшей жене Мамаева пришлось разместить детей на балконе и отдать собак
21:00
Общество
Улучшение состояния певицы МакSим обрадовало клуб «Спартак»
21:00
Видео
«Точка на карте». Салават Юлаев, лимоны с арбуз и духовная сила Уфы
21:00
Весь мир
«Картельная гвардия»: эксперт объяснил, куда вкладывает миллиарды президент Мексики
21:00
Спорт
«Все зависело от нас»: волейболист сборной России Клюка о победе над командой США
20:59
Экономика
Британия может заблокировать участие Китая в развитии своей атомной отрасли
20:58
Технологии
Летчик-испытатель Воропаев рассказал о ключевых преимуществах полета на самолете с ИИ
20:57
Политика
«Дождитесь»: Трамп призвал сторонников в сенате не заключать сделку с демократами
Все новости

Бесплатные электро-«ГАЗели» начали курсировать по Нижнему Новгороду
Общество
Бесплатные электро-«ГАЗели» начали курсировать по Нижнему Новгороду
 /  Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Нижний Новгород, 26 июля. В год 800-летия областной столицы по городским улицам начали курсировать электробусы. Проехать на новом транспорте совершенно бесплатно может каждый желающий.

По информации нижегородского правительства, область вошла в число пилотных регионов по развитию электротранспорта. «ГАЗели» с электрическими двигателями доставляют пассажиров от станции метро «Парк культуры» до аэропорта «Стригино».

Всего на маршруте работают три электробуса типа «ГАЗель е-NN». Новый общественный транспорт ходит с интервалом в 25 минут до 21:00.

Ранее ФАН писал о запуске ретро-трамваев в Нижнем Новгороде. Всего со временем планируется пустить по разным маршрутам 11 транспортных средств.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бесплатные электро-«ГАЗели» начали курсировать по Нижнему Новгороду
россия нижегородская область транспортное сообщение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru