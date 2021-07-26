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Мотострелки и танкисты ЗВО преодолевают водные преграды на учениях под Воронежем

  /   Обновлено: 26 июля 2021 19:31
Армия
Мотострелки и танкисты ЗВО преодолевают водные преграды на учениях под Воронежем
Пресс-служба Западного военного округа  /  пресс-служба

Воронеж, 26 июля. Мотострелковые и танковые подразделения общевойсковой армии ЗВО отрабатывают преодоление водных преград на учениях в Воронежской области.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что механики-водители боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3 и бронетранспортеров Т-82А учатся преодолевать водные препятствия. Отмечается, что во время погружения в воду экипаж практически полностью лишен обзора, поэтому командиры используют гирополукомпас.

Перед маневрами в реке военнослужащие проводят тщательную проверку боевой техники, проходят курсы легкой водолазной подготовки, а также изучают теоретические и практические особенности выполнения задачи.

Всего в маневрах задействованы около 500 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) и свыше 60 единиц военной техники.

Ранее телеканал RT сообщал, что дивизионы БПКРК «Бал» и «Бастион» отработали пресечение попытки высадить морской десант на побережье Кавказа и Крыма. Российские военные также активно готовятся к совместным с Белоруссией военным маневрам «Запад-2021».

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учения танки мотострелки
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