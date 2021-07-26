Блогеры прошли испытание, основанное на подвиге солдат дорожных войск

Москва, 26 июля. Известные блогеры в рамках реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» прошли испытание, основанное на подвиге военных дорожных строителей времен Великой Отечественной войны.

Новый эпизод получил название «Тернистый путь». Участники программы, тик-токеры Женя Дихтяренко, Иса Шенгелия, Максим Словиков, видеоблогер Вячеслав Исмаилов и студенты Анастасия Гукаленко и Никита Перфилов восстанавливали дорогу на болотистой местности. На пути им встречалась колючая проволока, а из заданий необходимо было оборудовать огневую точку.

Всего в четвертой серии герои преодолели испытания за четыре дня. Произошедшие события заставили участников задуматься о том, как люди, пережившие войну, жили в таких условиях годами. Они отметили, что уже спустя несколько дней им стало тяжело.

«Испытания интересные, антураж воссоздан здорово. И я даже отметил для себя одну важную мысль: люди разные, и к каждому можно найти подход. Главное, быть терпимее друг к другу и помнить, что вы — одна команда!» — рассказал Исмаилов в интервью пресс-службе проекта.

В прошлом выпуске реалити-шоу, который получил название «Секретные агенты», популярные блогеры попробовали повторить подвиг ветерана Евгения Григорьева. Участники по заданию искали сейф с секретными документами и осваивали правила маскировки.