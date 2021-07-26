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Жители Кирова запечатлели на видео полет метеора над городом
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Жители Кирова запечатлели на видео полет метеора над городом
pixabay.com  /  PD

Киров, 26 июля. Жители Кирова стали свидетелями красивого зрелища. Они засняли на видео, как в небе над городом пролетел яркий метеор.

У этого объекта есть свое научное название — болид. По словам ученых, такой метеор светит ярче, чем Венера, вдобавок за ним тянется дымный хвост.

Кроме того, полет такого огненного шара может сопровождаться необычным звуком и нарушением радиосвязи. Особенно яркие метеоры иногда называют суперболидами. Однако Международный астрономический союз не дает официального определения понятия «болид», пишет «Свой Кировский».

Падение крупного метеорита ранее заметили на юге Норвегии. Вероятнее всего, его обломки упали в лесу в 60 километрах к западу от Осло.

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киров полет метеор
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