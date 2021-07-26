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«Таким он останется на века»: в РПЦ рассказали об отношении к «священному» Киеву
Политика
«Таким он останется на века»: в РПЦ рассказали об отношении к «священному» Киеву
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 26 июля. Русская православная церковь будет всегда считать Киев «матерью городов русских», сказал секретарь по межправославным отношениям Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Так он ответил на вопрос о разногласиях России и Украины и необходимости найти в истории такие даты религиозных праздников, которые не будут связывать две страны. По словам священнослужителя, для РПЦ Киев является священным местом крещенской купели.

«Поэтому его и называют матерью городов русских – таковым он и останется на века», — отметил он.

Существующие политические трудности возникли не впервые. Но какие бы они ни были, народная память сохраняла Киев как место крещения, и РПЦ никогда не откажется от такого понимания украинской столицы, сказал Якимчук.

Ранее в РПЦ предложили запретить врачам предлагать аборты своим пациентам, передает НСН. Согласно инициативе, такие процедуры не следует делать женщинам с доходом выше прожиточного минимума.

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украина рпц якимчук
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