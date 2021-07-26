Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 19:42
19:41
Происшествия
Жители Ярославля нашли машину с тремя трупами
19:40
Общество
Заслуженный врач России рассказал, кому нужна постковидная реабилитация
19:39
Весь мир
Президент Ливана поручил Наджибу Микати сформировать новое правительство
19:39
Экономика
Ретейлер «Магнит» сообщил о планах по увеличению числа торговых точек
19:37
Шоу-бизнес
Звезда «Реальных пацанов» Федункив вышла замуж
19:36
Спорт
Валерий Карпин назвал условие вызова футболистов в сборную России
19:33
Общество
Глава Ассоциации коллекторов развеял миф о «выбивании» долгов за ЖКУ
19:31
Армия
Мотострелки и танкисты ЗВО преодолевают водные преграды на учениях под Воронежем
19:31
Общество
«Пережить, чтобы помнить»: блогеры попытались повторить подвиг солдат дорожных войск
19:30
Общество
Жители Кирова запечатлели на видео полет метеора над городом
Все новости

Глава ОКР Поздняков тепло поздравил дочь с завоеванием золота на Играх в Токио

  /   Обновлено: 26 июля 2021 19:32
Спорт
Глава ОКР Поздняков тепло поздравил дочь с завоеванием золота на Играх в Токио
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Токио, 26 июля. Саблистка София Позднякова принесла золото в копилку России на Олимпиаде. Чемпионка разделила радость от победы с отцом, главой Олимпийского комитета РФ Станиславом Поздняковым.

Турнир по фехтованию на саблях состоялся в Токио в рамках Олимпийских игр. София Позднякова одержала победу в поединке против Софьи Великой и заняла первое место. Глава олимпийского комитета России Станислав Поздняков тепло поздравил дочь с триумфом на соревнованиях. Позднее представители организации опубликовали ролик трогательного момента в Instagram.

Позднякова поделилась эмоциями от поздравления. Чемпионка призналась, что отец был счастлив триумфу дочери. Об этом сообщает РИА новости в своем Telegram-канале.

«Папа обнял, затащил на трибуну, думала, задушит. Кажется, он рад больше меня. Но я понимаю: когда твой ребенок выигрывает, это невероятное счастье должно быть», — призналась Позднякова.

Поздняков и сам является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях. Знаменосец Великая завоевала серебро, сообщает "Мир 24". Журналисты ФАН подвели итог триумфального выступления саблисток на Олимпиаде.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Глава ОКР Поздняков тепло поздравил дочь с завоеванием золота на Играх в Токио
олимпиада фехтование позднякова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru