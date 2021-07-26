Глава ОКР Поздняков тепло поздравил дочь с завоеванием золота на Играх в Токио

Токио, 26 июля. Саблистка София Позднякова принесла золото в копилку России на Олимпиаде. Чемпионка разделила радость от победы с отцом, главой Олимпийского комитета РФ Станиславом Поздняковым.

Турнир по фехтованию на саблях состоялся в Токио в рамках Олимпийских игр. София Позднякова одержала победу в поединке против Софьи Великой и заняла первое место. Глава олимпийского комитета России Станислав Поздняков тепло поздравил дочь с триумфом на соревнованиях. Позднее представители организации опубликовали ролик трогательного момента в Instagram.

Позднякова поделилась эмоциями от поздравления. Чемпионка призналась, что отец был счастлив триумфу дочери. Об этом сообщает РИА новости в своем Telegram-канале.

«Папа обнял, затащил на трибуну, думала, задушит. Кажется, он рад больше меня. Но я понимаю: когда твой ребенок выигрывает, это невероятное счастье должно быть», — призналась Позднякова.

Поздняков и сам является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях. Знаменосец Великая завоевала серебро, сообщает "Мир 24". Журналисты ФАН подвели итог триумфального выступления саблисток на Олимпиаде.