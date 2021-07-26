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Россиянам дали рекомендации по выбору полуфабрикатов без вреда для организма
Общество
Россиянам дали рекомендации по выбору полуфабрикатов без вреда для организма
pxhere.com

Москва, 26 июля. Советы по выбору полуфабрикатов, которые не нанесут вред здоровью, дала эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Надежда Славуцкая.

Быстрые суп или каша из пакетика давно стали популярны, так как не нужно тратить время на их приготовление. В частности овсянка из пакетиков не представляет опасности для здоровья, хотя и пользы в ней нет. Хлопья очищены от шелухи, которая помогает работе ЖКТ, объяснила эксперт в беседе с «Радио 1». Однако если в каше есть вкусовые добавки, то продукт становится вредным. Поэтому нужно тщательно смотреть состав.

Для перекуса можно взять сухие супы. Также существуют замороженные блюда. Такие супы безопасны, если не были разморожены в магазине. А вот салатами увлекаться не стоит. Многие продукты в них нельзя донести до потребителя свежими и часто попадаются подделки, предупредила Славуцкая.

Эндокринолог ранее призвал полностью отказаться от употребления мясных полуфабрикатов. От пищевых добавок, которые содержатся в продуктах, развивается пищевая зависимость.

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здоровье суп каша полуфабрикаты
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