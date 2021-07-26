Россиянам дали рекомендации по выбору полуфабрикатов без вреда для организма

Москва, 26 июля. Советы по выбору полуфабрикатов, которые не нанесут вред здоровью, дала эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Надежда Славуцкая.

Быстрые суп или каша из пакетика давно стали популярны, так как не нужно тратить время на их приготовление. В частности овсянка из пакетиков не представляет опасности для здоровья, хотя и пользы в ней нет. Хлопья очищены от шелухи, которая помогает работе ЖКТ, объяснила эксперт в беседе с «Радио 1». Однако если в каше есть вкусовые добавки, то продукт становится вредным. Поэтому нужно тщательно смотреть состав.

Для перекуса можно взять сухие супы. Также существуют замороженные блюда. Такие супы безопасны, если не были разморожены в магазине. А вот салатами увлекаться не стоит. Многие продукты в них нельзя донести до потребителя свежими и часто попадаются подделки, предупредила Славуцкая.

Эндокринолог ранее призвал полностью отказаться от употребления мясных полуфабрикатов. От пищевых добавок, которые содержатся в продуктах, развивается пищевая зависимость.