«Зенит» объявил об уходе нападающего Дриусси

Санкт-Петербург, 26 июля. Руководство «Зенита» и 25-летний нападающий Дриусси пришли к соглашению, что футболист может выкупить свой контракт.

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси покидает «Зенит», футболист воспользовался своим правом на выкуп контракта с петербургским клубом.

«Себа, мы благодарим тебя за огромный вклад в наши общие победы и желаем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за все!» — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Форвард перешел в петербургский клуб из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма трансфера составила 15 млн евро. На сегодняшний день портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 7,5 млн евро. Соглашение аргентинца с «Зенитом» заканчивалось летом 2022 года. Дриусси продолжит карьеру в команде американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Остин», передает RT.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал 23 июля. Дриусси не сыграл в матче первого тура российского чемпионата против подмосковных «Химок» из-за подготовки к переезду в США.