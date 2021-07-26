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Японцы в Сети признали неоспоримость суверенитета России над Курилами

  /   Обновлено: 26 июля 2021 19:19
Политика
Японцы в Сети признали неоспоримость суверенитета России над Курилами
wikipedia.org  /  Public Domain

Токио, 26 июля. Читатели японской газеты «Санкэй» возмутились реакцией властей страны на рабочий визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курильские острова.

Граждане Японии прокомментировали это событие в Сети. Они признали, что суверенитет российской стороны над островами неоспорим.

«Мы уже давно проиграли борьбу за эти территории! Наша правящая Либерально-демократическая партия давно их уступила Москве! Теперь уже поздно выражать все эти «сожаления»», — констатировал один из инетнрет-пользователей.

«Снова всего лишь «глубокое сожаление». И так вот с нами всегда!» — добавил еще один комментатор.

«Единственный вывод из всего этого: у премьер-министр (Есихидэ. — Прим. ред.) Суги нет никакого собственного видения внешней политики Японии. Снова все возвращается к слепому следованию за Америкой. Вот Россия и Китай и издеваются над нами», — отметил третий.

Ранее генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като заявил, что Япония собирается развивать диалог с Россией на различных уровнях. Однако, по его словам, в отношениях двух государств есть проблемы, но возможность диалога существует.

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япония мишустин итуруп
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