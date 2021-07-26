Казус Кента, или Почему «украинская игрушка» так быстро надоела Западу

Накануне временный поверенный США в Киеве Джордж Кент обозначил главные приоритеты Америки в украинской политике. А местные СМИ назвали имена трех главных кандидатов на пост американского посла в Киеве. По мнению же экспертов, назначение нового посла США призвано замаскировать то, что украинский фактор перестал быть существенным в политике Вашингтона. Корреспондент ФАН передает из Киева.

На днях экс-посол США на Украине Уильям Тейлор неожиданно заявил, что президент Джо Байден «уже определился с кандидатурой нового американского посла на Украине». Эти слова вызвали ажиотаж в украинском политикуме — там готовы плясать ритуальные танцы вокруг любого чиновника, отвечающего за контакты со «старшими партнерами». Официально имя будущего посла не назовут до тех пор, пока его кандидатуру не внесут на рассмотрение Сената США.

Однако украинские СМИ уже назвали как минимум три кандидатуры на должность нового «верховного жреца» Америки в Киеве. По их данным, на пост посла США на Украине рассматриваются три основных кандидата — нынешний посланник в Сербии Энтони Годфри, глава диппредставительства в Узбекистане Дэниель Розенблюм и Джордж Кент.

flickr.com / Gage Skidmore

Так, например, Розенблюм в 2014–2018 годы был зампомощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии. То есть управлял политикой США в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. В 2008–2014 годы Розенблюм был координатором влияния Америки в Европе, Евразии и Центральной Азии.

Энтони Годфри до назначения послом в Сербии был зампосла США в РФ, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока (где отвечал за Ирак).

Третьей кандидатурой в послы СМИ называют нынешнего поверенного в делах Джорджа Кента, присланного в Киев на днях якобы «всего на две недели». Но его богатый опыт работы с Украиной делает его едва ли не главным кандидатом на этот пост. Кент уже работал в Киеве с 2004-го по 2007-й на посту замглавы политического отдела посольства США.

В 2014–2015 годы он координировал борьбу с коррупцией в Европейском бюро Госдепартамента, также возглавляя создание антикоррупционных органов на Украине. На дипломатическую службу Кент пришел в 1992-м, работал в посольствах Штатов в Польше, Таиланде и Узбекистане. Он свободно говорит на семи языках (в том числе русском и украинском), и является фанатом украинских традиций и кухни. Достаточно сказать, что жена Кента Велида Китаина (по происхождению крымская татарка) на Рождество испекла торт в виде… Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Global Look Press / Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

Напомним, с мая 2019-го посла США на Украине не было вовсе: после скандального ухода Мари Йованович этот пост оставался вакантным. Эти два года в Киеве работали временные поверенные в делах США, вполне успешно «рулившие» украинской политикой в нужном для Америки направлении. С июня 2019-го до января 2020-го роль «врио» исполнял Уильям Тейлор, затем его сменила Кристина Квин. На этом поприще она прославилась громким романом с одним из местных «соросят» и была отозвана в Вашингтон.

На смену Квин и прибыл в Киев зампомощника госсекретаря по Европе и Евразии Джордж Кент. Он активно общается с украинскими чиновниками и оппозицией, которая с особым подобострастием прогибается перед американским гостем. Партия «Европейская солидарность» даже разместила на своем сайте целый фоторепортаж со встречи Кента и Петра Порошенко. В кэпшене было сказано, что лидер «ЕС» обсуждал с американцем «вопросы президентского уровня». А уровень возбуждения «шоколадного Петра», судя по фото, был не менее высок.

Также Кент за последние дни дал несколько интервью украинским СМИ, в которых внятно обозначил позицию Белого дома по ключевым вопросам. Он заявил, что США не намерены входить ни в минскую Трехстороннюю контактную группу (ТГК) по Донбассу, ни в «нормандский формат». Отвечая на вопрос о переносе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон с 26 июля на 30 августа, Кент сообщил: отношения Украины и США «строятся не по итогам одного визита, а на основе постоянных контактов». По будущей повестке дня переговоров Кент назвал три блока вопросов: военная и энергетическая безопасность Украины, реформы, ведущие к коренным переменам в системе правосудия и борьбе с коррупцией.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Тем самым Кент обозначил — по приезде в США Зеленскому не стоит муссировать тему «Северного потока — 2», просить у Америки денег или «оружия возмездия» для войны в Донбассе. Ни того, ни другого, ни третьего не будет. При этом врио посла уточнил, что «диалог президентов будет идти проще после назначения посла США на Украине».

На днях в Вашингтон отправятся глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак, чтобы подготовить визит президента Украины в США. Им придется нелегко, ведь американские политологи говорят: да, с 2014-го Украина неизменно входила в «пятерку» приоритетов внешней политики США, но сегодня это уже не так. И, скорее всего, Киеву больше не удастся получать столько внимания от США — если, конечно, он не продемонстрирует хоть какие-то значимые успехи. Пока же американцы рассматривают Украину «в широком европейском контексте», а не как самостоятельного игрока.

Именно поэтому, уверены эксперты, все эти внешне активные телодвижения с назначением посла в Киеве и визитом Зеленского к Байдену — всего лишь прикрытие, призванное создать иллюзию «исключительной близости Украины для Америки». На деле страна с каждым годом теряет позиции, население и промышленность, и взгляды «партнеров» на нее становятся все более пренебрежительными. Заодно, как заявил журналистам политический эксперт Андрей Бодров, Запад не стесняется наращивать критику политического и экономического курса Киева.

«Признаков этого множество. Президент Байден прямо заявлял: нужно продолжать урегулирование конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений, эту же точку зрения дважды подряд озвучил Берлин. Другие европейские политики, СМИ и бизнес-ассоциации все громче критикуют экономический курс Киева, — заявил на брифинге Бодров. — В копилке «зрад» есть и заявление советника главы Госдепа Виктории Нуланд. По ее словам, Минские соглашения — «единственный документ по Донбассу, и США могут подключиться к их реализации после консультаций с Украиной». Это заявление — четкое предостережение Киеву от выхода из соглашений».

flickr.com / U.S. Embassy Moldova

Сильно бьет по имиджу Украины и то, что местные власти сделали основой своей политики постоянную подмену понятий, уверен Бодров.

«Подмена понятий превратилась в нормальное правило политики. Борьбу против коррупции подменили войной против среднего и малого бизнеса. Справедливый подход к налогообложению — увеличением налогового бремени. А судебную систему Украины, как отметили в даже ПАСЕ, подменили решениями СНБО. Офис президента открыто направляет целевое финансирование Запада, выделенное на борьбу против COVID-19, не по назначению. А многие экономические ходы государства носят явные признаки коррупции», — отметил аналитик.

Крайне сомнительными видятся из Брюсселя и Вашингтона попытки украинской власти погасить санкциями и уголовными делами деятельность оппозиции — в частности, лидера «Оппозиционной партии — За жизнь» Виктора Медведчука с его соратниками.

«А вот перспективы их исков в ЕСПЧ против решений СНБО Украины выглядят для команды Медведчука весьма оптимистичными. Действия режима Зеленского вызвали раздражение даже в Верховном комиссариате ООН по правам человека, где увидели признаки нарушения свободы слова в запрете телеканалов «112 Украина», Zik и NewOne, — напомнил Бодров. — Таким образом, Киев оказался в сложнейшей внешнеполитической ситуации. Крупные игроки, исходя из своих геополитических мотивов, все больше оттесняют украинский вопрос на периферию своих интересов. А также на глазах теряют заинтересованность в военной и экономической поддержке Украины».

Федеральное агентство новостей / president.gov.ua / Global Look Press / Офис Президента Украины / Kremlin Pool

Соединенные Штаты всегда преследуют только свои интересы, и Украина все хуже в них вписывается, указал на брифинге киевский политолог Вячеслав Чечило.

«В этом смысле ни сам Зеленский, ни Украина в целом Байдена уже не слишком интересуют. Что Зеленский, что Порошенко для США — чиновники местного самоуправления при колониальной администрации, не более того. Сама колониальная администрация находится в посольстве США, и все главные вопросы внешней политики Украины решаются там, — уверен аналитик. — Не думаю, что предстоящая встреча с Зеленским так уж интересна Байдену. Для Белого дома Украина — всего лишь «пробка», которую ни в коем случае нельзя выбивать. Нужно поддерживать ее в нынешнем, протекающем состоянии. Это «пробка» между Европой и Евразией, между транзитными коридорами из Китая через Россию в Европу и т. д.».

Федеральное агентство новостей /

По мнению Чечило, Украина стремительно теряет свое значение для Запада, и скрывать это Брюсселю и Вашингтону все труднее.