Дюков заявил, что Карпин не был резервным вариантом на пост тренера сборной России

Москва, 26 июля. Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не был запасным кандидатом на этот пост. Об этом сказал глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Валерий Карпин сменил на посту главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, под руководством которого национальная команда неудачно выступила на Евро-2020.

«Мы действительно рассматривали несколько кандидатур, в том числе и иностранных. При этом сейчас, когда выбор сделан, мне не хотелось бы комментировать потенциальных кандидатов, это было бы неправильно», — объяснил во время пресс-конференции руководитель РФС, подчеркнув, что Карпин не был резервным вариантом.

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России на прошлой неделе. Соглашение с 52-летним специалистом было подписано в понедельник, 26 июля. Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с опцией возможного продления.