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Саблистка София Позднякова увидела вещий сон перед победой на Олимпиаде в Токио
Спорт
Саблистка София Позднякова увидела вещий сон перед победой на Олимпиаде в Токио
TACC  /  Шарифулин Валерий

Токио, 26 июля. Спортсменка София Позднякова завоевала золото на Олимпийских играх в Токио. Тренер Ильгар Мамедов признался, что накануне турнира будущей чемпионке приснился пророческий сон.

Саблистка София Позднякова одержала победу в поединке со знаменосцем российской сборной по фехтованию Софьей Великой. Она заняла первое место и получила золото. Как оказалось, чемпионка заранее предчувствовала свою победу: перед соревнованиями Поздняковой приснился сон, в котором соперница пожаловалась ей на свое поражение. Об этом рассказал главный тренер сборной Ильгар Мамедов в интервью ТАСС.

«Софии сегодня приснился сон — вошла в комнату Соня Великая и сказала: «Я опять второе место заняла»», — рассказал тренер.

Мамедов отметил, что рад победе своей наставницы. Он также высказался об эмоциональной реакции отца Поздняковой, главы ОКР Станислава Позднякова. Тренер подчеркнул: любой родитель будет горд, если ребенок пойдет по его стопам и достигнет успеха.

Чемпионку Позднякову ожидает грандиозное событие вскоре после завершения Олимпиады. Недавно стало известно, что саблистка готовится выйти замуж.

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сон олимпиада позднякова
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