Бензин на российском рынке подорожал в июне на 0,6%

Москва, 26 июля. Стоимость бензина по итогам первого летнего месяца 2021 года увеличилась на 0,6% относительно того же месяца 2020 года. Такие данные предоставил Росстат.

При этом в ценовом выражении сырье выросло в цене до 48,06 руб. в среднем за литр после 47,78 руб. месяцем ранее, указано в докладе ведомства «О динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов в июне 2021 года».

Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 23 коп., до 45,34 руб., АИ-95 — на 29 коп., до 49 руб., АИ-95 — на 42 коп., до 55,74 руб. Дизель стоил 49,82 руб. за литр после 49,62 руб. в мае.

Годом ранее средняя стоимость бензина в РФ оценивалась в 45,19 руб. за литр. Марка АИ-92 стоила 42,75 руб., АИ-95 — 46,23 руб., АИ-98 — 52,23 руб., а дизельное топливо — 47,9 руб.

Справедливая цена на бензин в России должна быть на три–пять рублей выше нынешней. Такое мнение ранее выразил глава Независимого топливного союза Павел Баженов.