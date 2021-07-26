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В Иваново соединение ВДВ получило 37 новых боевых машин и бронетранспортеров

  /   Обновлено: 26 июля 2021 19:02
Армия
В Иваново соединение ВДВ получило 37 новых боевых машин и бронетранспортеров
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Иваново, 26 июля. Ивановское воздушно-десантное соединение ВДВ получило на вооружение первый батальонный комплект из 37 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

В сообщении Минобороны РФ говорится, что российская армия продолжает оснащаться боевыми машинами четвертого поколения. Они позволят повысить боевые возможности парашютно-десантных подразделений, а также вывести боевую подготовку военнослужащих на новый уровень.

«Это одиннадцатый по счету комплект в ВДВ и первый комплект в Ивановском соединении», — сказано в сообщении.

Отмечается, что до конца текущего года подразделения получат еще два комплекта новейших боевых машин, предназначенных для повышения мобильности сил десанта и их быстрой переброски в нужный район.

Ранее сообщалось, что Ростех начал продвигать на мировом рынке вооружений БМД-4М. Стоит отметить, что эти боевые машины были испытаны российской армией в ходе учений «Кавказ-2020», передает RT.

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вдв десант бмд
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