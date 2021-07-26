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В National Interest назвали одно из самых «устрашающих» вооружений Северной Кореи
Армия
В National Interest назвали одно из самых «устрашающих» вооружений Северной Кореи
wikipedia.org  /  Roman Harak / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 26 июля. Северная Корея обладает оружием, которое способно устрашить любого вероятного противника. Об этом рассказали аналитики из США.

Журналисты американского издания National Interest опубликовали статью, в которой говорится о Военно-морских силах КНДР. Как передают «Актуальные Новости», Пхеньян обладает одним из самых крупных флотов в мире, что можно сказать о всех Вооруженных силах страны в целом.

Эксперты отмечают, что по количеству военнослужащих, артиллерийских орудий, танков и РСЗО Северная Корея значительно превосходит своих южных соседей, однако при этом качество военной техники оставляет желать лучшего. Аналитики указывают, что большая часть вооружений Корейской Народной армии давно устарела и не идет ни в какое сравнение с современной боевой техникой ВС Южной Кореи и США.

Это заставляет Пхеньян искать асимметричный ответ на угрозы, и, по мнению авторов NI, он заключается в создании крупного подводного флота, большую часть которого составляют прибрежные и мини-субмарины. Конечно, большая часть северокорейских подлодок тоже устарела, но их многочисленность и особенности применения, например, в качестве судов для высадки сил спецназа на территории врага, делают их весьма «устрашающим» оружием.

Ранее сообщалось, что постоянное развитие и наращивание мощи ВМФ России пугает и вызывает зависть в США. Об этом рассказал военный аналитик Василий Дандыкин.

Недавно телеканал RT рассказывал, почему снизился рейтинг одобрения американцами политики Байдена.

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