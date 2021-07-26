В National Interest назвали одно из самых «устрашающих» вооружений Северной Кореи

Вашингтон, 26 июля. Северная Корея обладает оружием, которое способно устрашить любого вероятного противника. Об этом рассказали аналитики из США.

Журналисты американского издания National Interest опубликовали статью, в которой говорится о Военно-морских силах КНДР. Как передают «Актуальные Новости», Пхеньян обладает одним из самых крупных флотов в мире, что можно сказать о всех Вооруженных силах страны в целом.

Эксперты отмечают, что по количеству военнослужащих, артиллерийских орудий, танков и РСЗО Северная Корея значительно превосходит своих южных соседей, однако при этом качество военной техники оставляет желать лучшего. Аналитики указывают, что большая часть вооружений Корейской Народной армии давно устарела и не идет ни в какое сравнение с современной боевой техникой ВС Южной Кореи и США.

Это заставляет Пхеньян искать асимметричный ответ на угрозы, и, по мнению авторов NI, он заключается в создании крупного подводного флота, большую часть которого составляют прибрежные и мини-субмарины. Конечно, большая часть северокорейских подлодок тоже устарела, но их многочисленность и особенности применения, например, в качестве судов для высадки сил спецназа на территории врага, делают их весьма «устрашающим» оружием.

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