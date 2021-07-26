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Журналисты Sohu поговоркой охарактеризовали отношение Польши к России
Политика
Журналисты Sohu поговоркой охарактеризовали отношение Польши к России
pixabay.com

Пекин, 26 июля. Журналисты китайского издания Sohu назвали Польшу одной из самых враждебно настроенных против Российской Федерации стран.

Авторы издания уверены, что Польша слишком бедна и имеет низкий статус на международной арене, но грезит собственным величием, которое осталось в прошлом. Проблема поляков в том, что они слишком самоуверенны и забывают о собственном статусе, уверены в издании.

«Старая китайская поговорка гласит: «Бедняки должны иметь что-то, что они могут ненавидеть». Польша — яркий пример этой народной мудрости. Они ненавидят Россию», — представило перевод статьи издание «ПолитРоссия».

Помимо этого, авторы Sohu отметили, что когда-то польская сторона была могущественным европейским государством. Но с того момента утекло много воды, а золотые дни Варшавы остались позади. Теперь величие страны сохранилось лишь на музейных полках.

Ранее сообщалось, что польские политики в последние годы стремились не допустить тесной связи России и Германии, но после заключения договора между ФРГ и США их геополитические планы провалились. Берлин и Вашингтон подписали соглашение к завершению строительства газопровода «Северный поток — 2».

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