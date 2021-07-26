Украинцы не могут простить российским спортсменам побед на Олимпиаде

Киев, 26 июля. Российские спортсмены заняли достойные места на Олимпиаде в Токио. Несмотря на то, что состав был заметно сокращен из-за американских санкций, оставшиеся спортсмены упорно боролись и добились значительных результатов. По итогам трех дней игр россияне получили 12 наград, среди которых 4 золотых медали и 5 серебряных. Украина не попала даже в топ-40 финалистов, пишет «Экономика сегодня».

Но вместо того, чтобы достойно признать свое поражение и победу россиян, они всячески пытаются принизить успехи РФ.

Так, пользователи популярного украинского спортивного ресурса «Трибуна» жестко шутят над названием «Олимпийский комитет России» (ОКР), под флагом которого российские спортсмены выступают в Токио из-за санкций WADA.

Комментарии настолько поражают своей недальновидностью, невротичностью и завистью, что даже невооруженным глазом можно увидеть, насколько это убого выглядит.

В первую очередь они решили посоревноваться в том, чтобы найти идеально обидное созвучие аббревиатуры ОКР. Называют его и «окороками» и «окрошкой», но все же призовые места достались именно его представителям.

Некоторые пользователи безуспешно пытаются указать на то, что как бы ни назывался комитет, россияне все равно превосходят украинских спортсменов, но реакция украинцев на констатацию фактов типична для русофобов: они будто отрицают существование России в принципе.

Нечто похожее было продемонстрировано экспертами после строительства Керченского моста в Крыму.

«Россия будет выше в медальном зачете, чем Украина», — написал пользователь Алеша Марлатко.

«Гарантирую, что нет. Украина уже завоевала медаль, а у России их ноль, потому что ее нет на Олимпиаде», — ответил ему Микола Ткаченко.

«Россия? Не знаю такой страны», — поддержал земляка Иван Иванченко.

Для Киева начало Олимпиады в Токио было ознаменовано не только спортивными, но и политическими неурядицами.

Так, например, на официальном сайте летних Олимпийских игр Украину изобразили без Крыма. МИД страны после этого обратился в Токио с заявлением по линии посольства. Карту вскоре перерисовали, но и это не обрадовало украинцев, так как к ним пришло осознание, что получить контроль над регионом они могут только на картинке.

Ранее ФАН опубликовали очередные общественно-политические дебаты «Слово против слова», посвященные Олимпийским играм.