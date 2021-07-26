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Съемки нового фильма Жерара Депардье пройдут в Калининградской области
Общество
Съемки нового фильма Жерара Депардье пройдут в Калининградской области
Кадр из фильма «Невезучие»  /  Prt Scr

Калининград, 26 июля. Звезда французского кино Жерар Депардье готовится занять режиссерское кресло в фильме об эскадрилье «Нормандия-Неман», который будет снят в Калининградской области.

Депардье сообщил о запуске проекта на фестивале «Балтийские дебюты». Там артист представил документальный фильм «Моя узбекская мечта», в котором он исполнил одну из ролей. Теперь актер планирует вернуться к режиссуре на съемках ленты, посвященной авиационной эскадрилье. Безымянный проект станет четвертым в фильмографии Депардье в качестве постановщика.

Место для съемок будущей ленты было выбрано не случайно. Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак сообщил, что именно эта локация имеет тесную историческую связь с эскадрильей «Нормандия-Неман».

Недавно стартовали съемки продолжения хита Netflix «Эпидемия». Работа над вторым сезоном сериала развернулась в Ленинградской области.

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кино съемки депардье
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