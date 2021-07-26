Турецкий эксперт опроверг заявления о закрытии Анкарой авиасообщения с Россией

Известный турецкий политолог Керим Хас объяснил ФАН, почему его страна вряд ли закроет авиасообщение с Россией даже несмотря на рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Эксперт Международного центра стратегических исследований Турции в эксклюзивном интервью высказал свое мнение относительно появившихся сообщений о том, что могут быть ужесточены меры против COVID-19, в первую очередь для туристов из РФ.

— Керим, в последние дни то и дело слышишь: Турция может, а то и вовсе хочет приостановить авиационное сообщение с Россией, поскольку наши соотечественники якобы причастны к увеличению у вас количества заболевших коронавирусом. Насколько все это реально?

— Я не думаю, что Турция пойдет на такой шаг. Прежде всего, из-за экономических соображений. Даже если зараженных будет больше, чем несколько месяцев назад.

Более того, это Россия может снова закрыть авиасообщение, чтобы не отправлять в Турцию своих туристов! Дело в том, что наша экономика очень сильно страдает, а в туризме сейчас самый пик сезона. Так что в ближайшее время Турция ничего не закроет, даже если, как я сказал ранее, количество заболевших превысит апрельские или майские показатели.

— А число инфицированных в Турции реально растет?

— Да, но это и понятно, потому что летом все отдыхают, много людей приезжает на отдых. Вот, например, население Бодрума в обычное время, насколько я помню, — сто тысяч человек, а ныне, летом, там полтора миллиона.

— Это действительно связано именно с российскими туристами? Или просто наших соотечественников в Турции очень много, из-за чего кажется, что как будто только россияне «привозят» коронавирус и заражают местных? Ясно же, что приезжают отдыхающие и из других стран тоже.

— Я тоже так думаю. Ведь откуда можно знать, кто разносит этот вирус. Может быть, и сами турки. Правда, где-то вскоре после возобновления авиарейсов из России много людей приехало в Турцию, и у кого-то возникало ощущение, что ваши туристы коронавирус и привозят.

Федеральное агентство новостей /

— Хорошо, если речь не идет о приостановке авиасообщения, так, может, в Турции могут принять более мягкие меры? Например, помещать туристов, в том числе российских, на специальный карантин? То есть люди все равно будут приезжать на отдых, но на какое-то время их будут сажать на карантин. Такое возможно, как считаете?

— Не думаю, что это реально. Вряд ли так сделают, потому что когда наша страна еще более года назад, задолго до открытия границ для российских туристов, ввела какие-то ограничения, они касались только граждан Турецкой Республики. Это никоим образом не имело отношения к туристам, включая российских. Поэтому даже если какие-либо ограничения введут, я не думаю, что это будет касаться гостей из-за рубежа.

Конечно, я могу ошибаться, но не вижу никаких предпосылок для этого. Когда страдает туристический сектор, для президента Реджепа Тайипа Эрдогана этот факт куда важнее, чем количество зараженных людей. Конечно, это печально, но что делать, если экономика такая и руководство такое, для которого не так важно — 50 человек умерло в день или 100…

В любом случае цифры по числу зараженных сильно занижены, это же очевидно.

— В самом деле?

— Ситуация такова, и лично я вообще не обращаю внимания на официальную статистику, которую нам объявляют. Потому что понятно — они ее занижают, и это всем известно в Турции. И если число зараженных будет расти, в любом случае власти объявят цифры в несколько раз меньше, чем в реальности.

— Можно, наверное, представить, почему. Турецкой экономике надо восстанавливаться, а туризм — одна из основных ее составляющих.

— У государства нет денег. Эрдоган не может, к примеру, сказать: «Закройте гостиницы и весь туристический сектор, а мы введем ограничения и будем вас финансово поддерживать».

— То есть, как говорят у нас в России, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих»?

— Да-да, именно так. Хоть я и нахожусь в Москве, но хорошо знаю, что в Турции экономическая ситуация однозначно гораздо хуже, чем в России.

— За счет туризма Турция раньше зарабатывала очень много денег. Но с началом пандемии коронавируса в прошлом году все изменилось. Да и сейчас, надо полагать, ситуация не намного лучше?

Федеральное агентство новостей /

— Дело еще и в том, что некоторые европейские страны до сих пор не отменили свои ограничения для полетов в Турцию. Так что сейчас туристический поток идет в основном из России. И перекрыть его будет огромной ошибкой.

— И все-таки, возвращаясь к теме мягких мер, — если в Турции решат сажать туристов на карантин, есть ли хоть какая-то вероятность того, что этого не случится? А то ведь что получится: люди приехали в отпуск на неделю, сели на карантин и все это время просидели взаперти…

— Это просто смешно. Я снова могу ошибаться, но не верю, что турецкое руководство примет даже такое решение. С точки зрения здоровья человека, это, конечно, хорошо, и я поддерживаю, но с точки зрения политики турецкого руководства… Такой шаг будет просто глупым. Потому что, как вы сказали, человек приезжает отдохнуть на одну неделю, а вместо этого должен будет сидеть две недели на карантине в своей гостинице. Никто не захочет такого отпуска!

Накануне глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал «ужесточить меры по отношению к российским туристам» — из-за роста в его стране количества зараженных коронавирусом. Только так, как он считает, можно остановить рост инфицирования.

Чуть позже президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев заявил, что Турция может усилить ограничения по коронавирусу и на какое-то время приостановить авиасообщение с Россией.

За прошедшие сутки в Турции официально зафиксировано 14 230 случаев заражения COVID-19 (всего там заболело 5 601 608 человек, это седьмое место в мире). 55 инфицированных скончалось (всего — 50 934 чел.).

Ранее Керим Хас рассказал, почему Россия не спешит возобновлять авиасообщение в его страну.