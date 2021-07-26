Специалисты РЭБ блокировали свыше 500 средств связи «противника» на учениях в Кузбассе

Кемерово, 26 июля. Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения ЦВО провели в Кузбассе учения по блокировке средств связи условного противника.

По данным пресс-службы Министерства обороны РФ, учения развернулись на полигоне Юргинский в Кемеровской области. Военные совершили марш в назначенный район, где развернули комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2». Установив радиопомехи в выбранном диапазоне рабочих частот, специалисты надежно разорвали сеть радиосвязи условного противника. В общей сложности было блокировано более 500 средств связи.

Ранее разведчики Балтфлота отработали прыжки с парашютом на учениях под Калининградом. Кроме того, в Крыму и на Кавказе прошли маневры дивизионов БПКРК «Бал» и «Бастион», пишет RT.