Депутат Шерин объяснил, как поставить на место Японию в вопросе Курильских островов

Санкт-Петербург, 26 июля. Россия должна вызвать посла Японии «на ковер» и продемонстрировать документы, чтобы закрыть вопрос о Курилах. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Александр Шерин.

Первый зампредседателя думского комитета по обороне прокомментировал недовольство Японии в связи визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Курильского архипелага Итуруп. Москва выдвинула предложение наладить экономическое сотрудничество с японскими инвесторами. Однако Токио всегда будет относиться к РФ враждебно, отметил депутат на конференции в пресс-центре «Патриот».

«Япония видя мягкое отношение начинает наглеть, чувствовать в себе силу», — констатировал Шерин.

Политик предложил способ поставить Токио на место, вызвав японского посла «на ковер». Необходимо ввести праздник победы над Японией, добавил депутат. Россия хотела дружить, но отыграть с Курилами ничего не получится. Шерин напомнил, что в Конституцию приняты соответствующие поправки. Он добавил, что на островах нужно разместить побольше российских флагов.

«Никакого вопроса по обмену и продаже быть не может, это уголовная статья», — заключил депутат.

Японцы бурно отреагировали на визит Мишустина на Итуруп. Жители Страны восходящего солнца уверены, что Москва не отдаст Курилы, а будет развивать острова.