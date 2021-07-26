Британцы захотели дружить с Россией после громкого заявления Путина в День ВМФ

Лондон, 26 июля. Громкое заявление президента России Владимира Путина в День ВМФ впечатлило читателей британского издания Daily Mail.

Накануне в Санкт-Петербурге прошел масштабный военно-морской парад. Выступая на торжественном мероприятии, Путин оценил возможности российского флота. По его словам, ВМФ РФ на сегодняшний день располагают всем необходимым для обеспечения защиты государства и нанесения «неотвратимого удара». После этого британцы захотели дружить с Москвой, пишет «ПолитРоссия».

Читатели издания Daily Mail признали, что Путин прав. Современное российское вооружение, в частности, гиперзвуковые ракеты, способны внушать страх. Несмотря на это, Россия не стремится использовать свои возможности в наступательных целях.

«Давайте посмотрим правде в глаза: если бы они захотели, то могли бы просто пройти через наши жалкие вооруженные силы», — написал один из комментаторов.

«Путин-фантастический лидер. Он очень популярен в России, потому что принес стабильность огромной стране. Русские не хотят восстаний и подобных конфликтов. Мы должны подружиться с Россией. Китай – враг», — написал другой пользователь Сети.

Ранее в RT представили лучшие моменты главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. При этом торжественные мероприятия неожиданно поддержали в Чехии, несмотря на критику со стороны СМИ.