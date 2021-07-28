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Шок и слезы: виновного в сносе исторического памятника накажут в Нижнем Новгороде
Общество
Шок и слезы: виновного в сносе исторического памятника накажут в Нижнем Новгороде
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Нижний Новгород, 28 июля. Памятник культуры с почти 200-летней историей снесли в областной столице. На виновного заведут дело об административном правонарушении.

Здание было построено в 1839 году и принадлежало мещанке Пелагее Рычковой. Фасад строения утвердили лучшие специалисты Петергофа. Долгие столетия дом стоял на границе единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального и регионального значения. В числе памятников истории и культуры Нижнего Новгорода дом, в котором в 1902-1904 гг. находилась последняя квартира Алексея Горького, усадьба Кашириных, где в 1868 г. родился и до 1871 г. жил известный писатель, а также дом князя Александра Чегодаева и местный «Приют для подкидышей».

«Согласно федеральному законодательству, в охранных зонах объектов культурного наследия ограничивается хозяйственная деятельность и запрещается строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объектов культурного наследия», — сообщили ФАН в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

В отличие от своих «соседей», дом Рычковой приобрел свой статус неприкосновенности буквально на днях. В марте местная градозащитница Анна Давыдова обратилась в областное управление с заявлением внести здание в число памятников истории и культуры. Положительное решение было принято лишь накануне сноса — 23 июля.

Как пояснили в ведомстве, здание было в собственности физического лица. О своем решении избавиться от ненужного строения владелец сотрудникам управления не сообщил. В выходные бульдозер сравнял с землей некогда ценный, но только что ставший памятником истории и культуры дом.

«У меня только шок и слезы. Обычные люди тоже расстроены. Это беспредел застройщика и горе простых людей», — высказался в беседе с ФАН нижегородский градозащитник Сергей Сипатов.

«В отношении лица, допустившего нарушение, будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.7.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, после чего материалы дела будут направлены в Нижегородский районный суд для принятия решения о привлечении к административной ответственности», — рассказали о дальнейших действиях в УГООКН.

По этой статье гражданам грозит штраф до двухсот тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить до четырех тысяч, а юридическим — до пяти миллионов рублей.

Ранее ФАН писал о сносе флигеля усадьбы Федора Столярова. Здание по праву считалось частью памятника каменно-деревянного зодчества.

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россия нижегородская область культурное наследие
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