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Певица Лариса Долина набросилась на критиков девятилетней внучки
Шоу-бизнес
Певица Лариса Долина набросилась на критиков девятилетней внучки
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 июля. Известная российская исполнительница Лариса Долина жестко отреагировала на критику в адрес своей семьи. Артистка осадила хейтеров, которым не угодила ее девятилетняя внучка.

Народная артистка всегда с трепетом относилась к своей семье и рассказывала о ней в соцсетях. Особенно активно она освящает жизнь своей несовершеннолетней внучки Александры.

На видео в последней публикации в Instagram юная родственница джазовой певицы веселится на сцене в компании выпускников МГИКа. Девочка весело танцует, окруженная профессиональными артистами.

Некоторые поклонники сравнили пластичного ребенка с обезьяной. Нашлись и те, кто осудил «кривляния» внучки Долиной и попросил звезду не публиковать больше никаких материалов о ее жизни.

Такое поведение поклонников разозлило популярную артистку. Долина в гневе набросилась на фолловеров и обвинила их в дурном воспитании. Она отметила, что не хочет видеть среди своих подписчиков людей с полным отсутствием такта. Некоторых артистка призвала выучить русский язык, прежде чем писать.

«Это Вы плохо воспитаны, да еще отличаетесь отсутствием такта»;

«Если у Вас не так и Ваши ценности — это нечто другое, не пишите чушь и не навязывайте свое мнение. Это мои дети», — резко заявила звезда под комментариями.

Однако среди критики нашлись и восторженные отзывы. Истинные фанаты Долиной отметили, что у нее растет очень талантливая внучка, которой не стоит обращать внимания на необоснованную критику в Сети.

Ранее Лариса Долина анонсировала выход нового дуэта с певцом Александром Панайотовым. Исполнительница отметила, что у них будет возможно даже не один совместный хит.

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семья критика долина
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