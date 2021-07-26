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Политолог предложил не обращать внимания на заявления Японии по Курилам

  /   Обновлено: 26 июля 2021 19:32
Политика
Политолог предложил не обращать внимания на заявления Японии по Курилам
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»

Санкт-Петербург, 26 июля. Политолог, член Экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев оценил реакцию Токио на рабочую поездку премьер-министра России Михаила Мишустина.

Председатель правительства посетил Курилы, после чего МИД Японии вызвал российского посла для выражения протеста. Перенджиев предложил не обращать внимания на заявления государства. Эксперт описал схему поведения Японии из-за Курил.

«Это мне напоминает опыты Павлова над собаками: что-то происходит, визит высокого руководителя России, учения на Курильских остовах, тут же Япония включает механизмы возмущения», — пояснил политолог.

Он выступил во время эфира Медиагруппы «Патриот». У Перенджиева поинтересовались, может ли Москва вызвать японского посла и объяснить ему, какие вопросы разрешено задавать. Политолог отметил, что Кремль должен ставить на место иностранное государство.

«Нужно конечно отвечать: «Не ваше собачье дело, чем мы занимаемся на своей территории». Мы тоже можем постоянно шум поднимать, если официальные руководители Вашингтона будут приезжать на Аляску, в эту игру можно играть бесконечно. Нужно серией запускать наших представителей, чтобы они устали реагировать», — сыронизировал он.

Ранее в Японии призвали правительство научиться вести дела с Москвой. По мнению пользователей Сети, властям нужно перестать требовать передачи российских островов.

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япония курилы перенджиев
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