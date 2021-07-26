Новак заявил об отсутствии инициатив ЕС по переговорам о транзите газа через Украину

Москва, 26 июля. Вице-премьер Александр Новак прокомментировал состояние переговоров по транзиту газа через Украину после 2024 года.

Заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что он на данный момент не получал каких-либо предложений из Европы, касающихся будущего транзита голубого топлива через территорию Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Нет. Ко мне лично не было никаких запросов», — ответил Новак на соответствующий вопрос о наличии предложений из Евросоюза.

Новак ранее высказался по ожидаемым тратам государства на осуществление газификации частных домохозяйств на территории Российской Федерации.