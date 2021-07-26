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Новак заявил об отсутствии инициатив ЕС по переговорам о транзите газа через Украину

  /   Обновлено: 26 июля 2021 18:44
Экономика
Новак заявил об отсутствии инициатив ЕС по переговорам о транзите газа через Украину
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 июля. Вице-премьер Александр Новак прокомментировал состояние переговоров по транзиту газа через Украину после 2024 года.

Заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что он на данный момент не получал каких-либо предложений из Европы, касающихся будущего транзита голубого топлива через территорию Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Нет. Ко мне лично не было никаких запросов», — ответил Новак на соответствующий вопрос о наличии предложений из Евросоюза.

Новак ранее высказался по ожидаемым тратам государства на осуществление газификации частных домохозяйств на территории Российской Федерации.

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украина новак европа транзит газа
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