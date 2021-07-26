Эксперимент по маркировке антисептиков начнется в России с 1 августа

Москва, 26 июля. Эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств начнется в России с 1 августа текущего года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что данная инициатива по маркировке принадлежала производителям антисептических средств.

Главной целью эксперимента является борьба с незаконным оборотом фармацевтической и медицинской продукции на фоне пандемии коронавируса. Согласно тексту постановления, эксперимент завершится 31 августа 2022 года, а участие в нем носит добровольный характер.

В Минэкономразвития ранее предложили маркировать воду на территории Евразийского экономического сообщества. В ведомстве отметили, что это позволит уменьшить количество нелегальных товаров.